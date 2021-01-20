«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»
В «Справедливой России» заявили, что соглашение об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России» может быть подписано до конца недели, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы думской фракции справороссов Михаила Емельянова.
«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий», — сказал Емельянов, отметив, что это является результатом тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. «Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», — пояснил Емельянов.
Ожидается, что соглашение об объединении подпишут в ближайшие дни. Планируется, что на предстоящем завтра президиуме партии будут одобрены принципы объединения, а к концу недели состоятся официальное подписание.
В ноябре источник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), сообщал о переносе на начало 2021 г. возможного объединения «Справедливой России» с другими партиями. О том, что к выборам в Госдуму 2021 г. АП намерена инициировать объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» Сергея Миронова, «Ведомости» сообщали 30 ноября.