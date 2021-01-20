Блинкен заявил о намерении администрации Байдена продлить договор СНВ с Россией

«Это (вопрос продления СНВ. — прим. ред.) то, по поводу чего мы к вам обратимся, как только президент примет присягу. Я знаю, что он намерен добиться продления срока соглашения, и ему придется сделать это», — сказал Блинкен, обращаясь к членам комитета сената по международным делам. Кандидат в госсекретари уточнил, что решения о конкретном сроке продления договоренностей у команды Байдена пока нет. Полное продление, согласно договору, проводится еще на пять лет.