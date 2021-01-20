Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Блинкен заявил о намерении администрации Байдена продлить договор СНВ с Россией

Ведомости

Команда избранного президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией, заявил на слушаниях в сенате кандидат в госсекретари Энтони Блинкен, передает CNN.

«Это (вопрос продления СНВ. — прим. ред.) то, по поводу чего мы к вам обратимся, как только президент примет присягу. Я знаю, что он намерен добиться продления срока соглашения, и ему придется сделать это», — сказал Блинкен, обращаясь к членам комитета сената по международным делам. Кандидат в госсекретари уточнил, что решения о конкретном сроке продления договоренностей у команды Байдена пока нет. Полное продление, согласно договору, проводится еще на пять лет.

Блинкен объяснил, что Байден не мог заняться этой проблемой во время переходного периода, так как «у нас есть по одному президенту одновременно».

Как изменятся отношения России и США при Байдене

Санкционное давление не уменьшится, считают эксперты

Договор СНВ-III истекает через 16 дней, 4 февраля. В ноябре 2020 г. МИД России заявил, что администрация действующего президента Дональда Трампа не намерена продлевать соглашение. До этого президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-III еще на один год безо всяких условий, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.

СНВ-III был подписан в 2010 г. тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно договоренностям Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных