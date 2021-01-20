Блинкен заявил о намерении администрации Байдена продлить договор СНВ с Россией
Команда избранного президента США Джо Байдена намерена продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией, заявил на слушаниях в сенате кандидат в госсекретари Энтони Блинкен, передает CNN.
«Это (вопрос продления СНВ. — прим. ред.) то, по поводу чего мы к вам обратимся, как только президент примет присягу. Я знаю, что он намерен добиться продления срока соглашения, и ему придется сделать это», — сказал Блинкен, обращаясь к членам комитета сената по международным делам. Кандидат в госсекретари уточнил, что решения о конкретном сроке продления договоренностей у команды Байдена пока нет. Полное продление, согласно договору, проводится еще на пять лет.
Блинкен объяснил, что Байден не мог заняться этой проблемой во время переходного периода, так как «у нас есть по одному президенту одновременно».
Договор СНВ-III истекает через 16 дней, 4 февраля. В ноябре 2020 г. МИД России заявил, что администрация действующего президента Дональда Трампа не намерена продлевать соглашение. До этого президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-III еще на один год безо всяких условий, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.
СНВ-III был подписан в 2010 г. тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно договоренностям Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.