Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко противодействие распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства, рассказали в Кремле.
11 августа 2020 года в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию этой вакцины. Сейчас в республике проходят ее клинические испытания.
В ноябре прошлого года Лукашенко поручил проработать возможность производства российской вакцины в Белоруссии. Он отметил, что с таким предложением «на дружеских основаниях» выступил президент России.