Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

11 августа 2020 года в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию этой вакцины. Сейчас в республике проходят ее клинические испытания.