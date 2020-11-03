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Белоруссия хочет закупить 100 000 доз вакцины «Спутник V»

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Власти Белоруссии планируют на первом этапе закупить около 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«На первом этапе, я думаю, что мы начнем где-то со 100 тыс. доз и будем потихоньку (наращивать закупки. — Прим. ИФ), потому что там производственные мощности тоже имеют определенные лимиты», — сказал Головченко (цитата по «Интерфаксу»). 

Премьер-министр отметил, что цена закупки обсуждается и зависит от того, будет ли Белоруссия закупать готовую вакцину или ее компоненты и смешивать их на территории страны. Головченко добавил, что третья фаза клинических испытаний вакцины в Белоруссии еще продолжается, поэтому пока рано говорить о начале массовой вакцинации. Премьер-министр рассчитывает, что испытания закончатся в ближайшее время. 

Власти России и Белоруссии, по словам премьера, договорились, что Белоруссия станет первой страной, которая получит вакцину от коронавируса для массовой вакцинации. 

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». 1 октября в Белоруссии начались испытания препарата на 100 добровольцах. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 14 октября Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

Ранее по теме: Белорусские добровольцы получили первый компонент российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных