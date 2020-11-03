Белоруссия хочет закупить 100 000 доз вакцины «Спутник V»

Премьер-министр отметил, что цена закупки обсуждается и зависит от того, будет ли Белоруссия закупать готовую вакцину или ее компоненты и смешивать их на территории страны. Головченко добавил, что третья фаза клинических испытаний вакцины в Белоруссии еще продолжается, поэтому пока рано говорить о начале массовой вакцинации. Премьер-министр рассчитывает, что испытания закончатся в ближайшее время.