Белоруссия хочет закупить 100 000 доз вакцины «Спутник V»
Власти Белоруссии планируют на первом этапе закупить около 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».
«На первом этапе, я думаю, что мы начнем где-то со 100 тыс. доз и будем потихоньку (наращивать закупки. — Прим. ИФ), потому что там производственные мощности тоже имеют определенные лимиты», — сказал Головченко (цитата по «Интерфаксу»).
Премьер-министр отметил, что цена закупки обсуждается и зависит от того, будет ли Белоруссия закупать готовую вакцину или ее компоненты и смешивать их на территории страны. Головченко добавил, что третья фаза клинических испытаний вакцины в Белоруссии еще продолжается, поэтому пока рано говорить о начале массовой вакцинации. Премьер-министр рассчитывает, что испытания закончатся в ближайшее время.
Власти России и Белоруссии, по словам премьера, договорились, что Белоруссия станет первой страной, которая получит вакцину от коронавируса для массовой вакцинации.
В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». 1 октября в Белоруссии начались испытания препарата на 100 добровольцах.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 14 октября Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.