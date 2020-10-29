Белорусские добровольцы получили первый компонент российской вакцины от коронавируса
Все 100 добровольцев, участвующие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, привиты первым компонентом препарата, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«29 октября 2020 года в рамках двойного-слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в республике Беларусь завершена вакцинация компонентом 1 (провакцинировано 100 человек)», — говорится в сообщении.
Второй компонент вакцины получили 11 участников испытаний. Все добровольцы находятся под наблюдением врачей в течение 180 дней с момента первой вакцинации, отметили в министерстве.
«Единый подход к дизайну исследования в РФ и РБ в перспективе обеспечит сопоставимость данных, полученных в РФ и РБ для принятия решения о возможности дальнейшей регистрации вакцины в Беларуси», — объяснили в Минздраве.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов.