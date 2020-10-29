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Белорусские добровольцы получили первый компонент российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Все 100 добровольцев, участвующие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии, привиты первым компонентом препарата, сообщили в пресс-службе Минздрава России. 

«29 октября 2020 года в рамках двойного-слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) в республике Беларусь завершена вакцинация компонентом 1 (провакцинировано 100 человек)», — говорится в сообщении. 

Второй компонент вакцины получили 11 участников испытаний. Все добровольцы находятся под наблюдением врачей в течение 180 дней с момента первой вакцинации, отметили в министерстве. 

«Единый подход к дизайну исследования в РФ и РБ в перспективе обеспечит сопоставимость данных, полученных в РФ и РБ для принятия решения о возможности дальнейшей регистрации вакцины в Беларуси», — объяснили в Минздраве. 

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию российской вакцины «Спутник V». Позже о таком обещании российского лидера заявил сам Лукашенко, аргументировав качество препарата тем, что им уже привился ряд российских олигархов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных