Песков заявил о высоком спросе на российскую вакцину от COVID-19 за рубежом
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» активно продвигается на мировой рынок и пользуется повышенным спросом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, она весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами. Продвижением вакцины в международном формате занимается РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) и действуют они весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских учёных», — сказал Песков.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что более 50 стран заинтересовались вакциной «Спутник V». У фонда есть договоренности о производстве вакцины в пяти странах — в Китае, Индии, Бразилии, Корее и Турции. Клинические испытания вакцины проходят в Мексике, Венесуэле, ОАЭ и Белоруссии.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.