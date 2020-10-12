Российской вакциной от коронавируса заинтересовались более 50 стран
Свыше 50 государств выразили интерес к российской вакцине от коронавируса Sputnik V, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что у РФПИ есть договоренности о производстве российской вакцины в пяти странах.
«У нас есть договоренности и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и в Корее, и в Турции о производстве нашей вакцины. Безусловно, это очень важно, потому что все российские мощности будут направлены на производство вакцины для россиян», — добавил он.
Производство препарата Sputnik V в России начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Клинические испытания российской вакцины проходят также в Мексике, Венесуэле, планируется начало испытаний в Белоруссии.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия. В свою очередь, РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз в Непал и Египет. В Кремле также заявили, что готовы поставлять вакцину и Украине.