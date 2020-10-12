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Российской вакциной от коронавируса заинтересовались более 50 стран

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Свыше 50 государств выразили интерес к российской вакцине от коронавируса Sputnik V, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что у РФПИ есть договоренности о производстве российской вакцины в пяти странах.

«У нас есть договоренности и в Китае, и в Индии, и в Бразилии, и в Корее, и в Турции о производстве нашей вакцины. Безусловно, это очень важно, потому что все российские мощности будут направлены на производство вакцины для россиян», — добавил он.

Производство препарата Sputnik V в России начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Клинические испытания российской вакцины проходят также в Мексике, Венесуэле, планируется начало испытаний в Белоруссии. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия. В свою очередь, РФПИ уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз в Непал и Египет. В Кремле также заявили, что готовы поставлять вакцину и Украине.

Ранее по теме: В Кремле допустили платные поставки вакцины от коронавируса на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных