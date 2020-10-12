В Кремле допустили платные поставки вакцины от коронавируса на Украину
Украина сможет получить одну из российских вакцин от коронавируса на платной основе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Речь идёт о вакцине. Вакцины хватает и потом вы знаете, что сейчас завершается третья фаза, дальше уже начнётся массированное производство. Ну, конечно, на платной основе, а на какой? С другой стороны, это зависит опять же от страны, от запроса», — сказал Песков. По его словам, Путин не исключил возможности поставки Украине вакцины. Украина пока не изъявляла желание получить вакцину, отметил пресс-секретарь.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже договорился о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику, 100 млн доз — в Индию, до 35 млн доз — в Узбекистан, по 25 млн доз — в Непал и Египет. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что покупкой российской вакцины заинтересовались 27 стран.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.