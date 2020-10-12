В Кремле допустили платные поставки вакцины от коронавируса на Украину

«Речь идёт о вакцине. Вакцины хватает и потом вы знаете, что сейчас завершается третья фаза, дальше уже начнётся массированное производство. Ну, конечно, на платной основе, а на какой? С другой стороны, это зависит опять же от страны, от запроса», — сказал Песков. По его словам, Путин не исключил возможности поставки Украине вакцины. Украина пока не изъявляла желание получить вакцину, отметил пресс-секретарь.