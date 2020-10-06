Путин заявил о готовности поставить вакцину от коронавируса Украине

«Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине», — сказал Путин, отвечая на просьбу Медведчука рассмотреть возможность поставок вакцины на Украину.