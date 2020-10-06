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Путин заявил о готовности поставить вакцину от коронавируса Украине

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Россия готова сотрудничать с Украиной по вопросам поставки туда российской вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине», — сказал Путин, отвечая на просьбу Медведчука рассмотреть возможность поставок вакцины на Украину.

Однако для начала поставок соответствующим органам власти обеих сторон необходимо договориться на официальном уровне, уточнил президент. Он также выразил надежду, что в середине октября будет зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавируса, разработанная новосибирским центром «Вектор».

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. На прошлой неделе они также начались в Белоруссии. О приоритетных поставках в республику российской вакцины «Спутник V» Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились в конце августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных