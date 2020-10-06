Путин заявил о готовности поставить вакцину от коронавируса Украине
Россия готова сотрудничать с Украиной по вопросам поставки туда российской вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине», — сказал Путин, отвечая на просьбу Медведчука рассмотреть возможность поставок вакцины на Украину.
Однако для начала поставок соответствующим органам власти обеих сторон необходимо договориться на официальном уровне, уточнил президент. Он также выразил надежду, что в середине октября будет зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавируса, разработанная новосибирским центром «Вектор».
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. На прошлой неделе они также начались в Белоруссии. О приоритетных поставках в республику российской вакцины «Спутник V» Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились в конце августа.