Мурашко назвал срок ввода вакцины «Спутник V» в гражданский оборот
Запуск вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот может произойти в конце октября — начале ноября 2020 г., заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы планируем, что непосредственно уже ввод в гражданский оборот начнется или в последних числах октября, или в первых числах ноября», — сказал Мурашко. По его словам, запрос на вакцину очень высок и в России, и за рубежом.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов.
Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.