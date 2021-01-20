Пенс прибыл на инаугурацию Байдена
В Вашингтоне проходит церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Байден займет овальный кабинет Капитолия с третьего раза в возрасте 78 лет.
Уходящий вице-президент США Майк Пенс прибыл на инаугурацию на Капиталийский холм, передает «РИА Новости» из Вашингтона.
Пенс согласился принять участие в церемонии в отличие от бывшего президента США Дональда Трампа. Он уехал утром из Капитолия к себе домой во Флориду.
На инаугурации также присутствует бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон с супругами Мишелью и Хиллари. В ходе церемонии Леди Гага исполнила гимн США с золотым микрофоном в руках.
Ранее Трамп в свой последний день в должности заявил, что вернется в Белый дом в том или ином виде. Также перед тем, как улететь на вертолете во Флориду, Трамп сказал, что всегда будет сражаться за американский народ. Вдобавок он пожелал удачи и успехов администрации нового президента Джо Байдена.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.