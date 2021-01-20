Пенс прибыл на инаугурацию Байдена

Ранее Трамп в свой последний день в должности заявил, что вернется в Белый дом в том или ином виде. Также перед тем, как улететь на вертолете во Флориду, Трамп сказал, что всегда будет сражаться за американский народ. Вдобавок он пожелал удачи и успехов администрации нового президента Джо Байдена.