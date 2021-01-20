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Пенс прибыл на инаугурацию Байдена

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В Вашингтоне проходит церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Байден займет овальный кабинет Капитолия с третьего раза в возрасте 78 лет. 

Уходящий вице-президент США Майк Пенс прибыл на инаугурацию на Капиталийский холм, передает «РИА Новости» из Вашингтона.

Пенс согласился принять участие в церемонии в отличие от бывшего президента США Дональда Трампа. Он уехал утром из Капитолия к себе домой во Флориду. 

На инаугурации также присутствует бывшие президенты США Барак Обама и Билл Клинтон с супругами Мишелью и Хиллари. В ходе церемонии Леди Гага исполнила гимн США с золотым микрофоном в руках.

Ранее Трамп в свой последний день в должности заявил, что вернется в Белый дом в том или ином виде. Также перед тем, как улететь на вертолете во Флориду, Трамп сказал, что всегда будет сражаться за американский народ. Вдобавок он пожелал удачи и успехов администрации нового президента Джо Байдена.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Ранее по теме: Трамп на церемонии прощания пообещал вернуться в Белый дом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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