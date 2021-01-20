МИД надеется на более конструктивную позицию США по ДСНВ
Россия в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) готова к конструктивной работе с США на основе равноправия и взаимного учета интересов и рассчитывает на аналогичный подход со стороны Вашингтона, следует из заявления МИД России.
«Рассчитываем, что новая Администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В частности, Москва предлагает продлить ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.
«Это позволило бы России и США серьёзно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира», — добавили в МИД.
Россия в письменной форме направила американской стороне свои предложения, в частности, о совместной выработке нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности. Согласно позиции Москвы, следует сфокусировать внимание на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружениях, способных решать стратегические задачи.
«Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», — считают в ведомстве.
Срок действия договора истекает через 16 дней, 4 февраля. В ноябре 2020 г. МИД России заявил, что администрация теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа не намерена продлевать соглашение. До этого президент России Владимир Путин предложил продлить соглашение еще на один год без всяких условий, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.
ДСНВ был подписан в 2010 г. тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Согласно договоренностям Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.