МИД надеется на более конструктивную позицию США по ДСНВ

«Это позволило бы России и США серьёзно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира», — добавили в МИД.