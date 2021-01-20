Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США

Помимо Помпео, под санкции попали советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Всем 28 людям, на которых распространяются ограничения, а также их семьям запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Кроме того, им и их компаниям запрещено вести дела с Китаем.