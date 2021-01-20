Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США
Пекин ввел санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео и еще 27 американцев, включая людей из администрации экс-президента страны Дональда Трампа, за вмешательство во внутренние дела Китая, сообщается на сайте китайского министерства иностранных дел.
«В последние несколько лет некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, спланировали и продвигали серию безумных действий, игнорируя интересы китайского и американского народов, серьезно вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб интересам Китая», — заявили в ведомстве.
В МИДе подчеркнули, что своими действиями чиновники США «задели чувства» китайского народа и нанесли серьезный вред отношениям Пекина и Вашингтона. «Китайское правительство непоколебимо в своей решимости защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития», — отметили в министерстве.
Помимо Помпео, под санкции попали советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Всем 28 людям, на которых распространяются ограничения, а также их семьям запрещен въезд на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао. Кроме того, им и их компаниям запрещено вести дела с Китаем.
Ранее, 19 января, Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров — тюркского народа, исповедующего ислам и проживающего преимущественно в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая. По оценке ООН, около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки», которые организация считает аналогом концлагерей. Помпео назвал действия Пекина в этом вопросе «преступлением против человечности».