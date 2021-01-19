США обвинили Китай в геноциде уйгуров
Действия Китая в отношении уйгуров являются «геноцидом» и «преступлением против человечности», заявил госсекретарь США Майк Помпео, слова которого передает портал Axios.
«После тщательного изучения имеющихся фактов я определил, что по крайней мере с марта 2017 года Китайская Народная Республика под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманского населения уйгуров и других членов этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — сказал Помпео.
По словам Помпео, преступления против уйгуров продолжаются и включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания.
Ранее, 12 января, власти Великобритании приняли решение ужесточить правила ведения торговли с Китаем в связи с нарушением прав уйгуров.
Уйгуры — тюркский народ, исповедующий ислам. Он проживает преимущественно Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая. Пекин считает, что в среде уйгуров распространяются идеи сепаратизма и исламизма, а также ненависти к этническим китайцам. В частности, в регионе базируется и ведет вооруженную борьбу с китайскими властями так называемое «Исламское движение Восточного Туркестана», запрещенное и признанное террористической группировкой в России, а также в США, Евросоюзе и самом Китае.
По оценке ООН, около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки», которые организация считает аналогом концлагерей. Пекин заявляет, что в Синьцзяне не нарушаются права человека и называет сообщения об этом «надуманными предлогами для вмешательства» в его внутренние дела.