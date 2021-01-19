США обвинили Китай в геноциде уйгуров

Уйгуры — тюркский народ, исповедующий ислам. Он проживает преимущественно Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая. Пекин считает, что в среде уйгуров распространяются идеи сепаратизма и исламизма, а также ненависти к этническим китайцам. В частности, в регионе базируется и ведет вооруженную борьбу с китайскими властями так называемое «Исламское движение Восточного Туркестана», запрещенное и признанное террористической группировкой в России, а также в США, Евросоюзе и самом Китае.