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США обвинили Китай в геноциде уйгуров

Ведомости

Действия Китая в отношении уйгуров являются «геноцидом» и «преступлением против человечности», заявил госсекретарь США Майк Помпео, слова которого передает портал Axios.

«После тщательного изучения имеющихся фактов я определил, что по крайней мере с марта 2017 года Китайская Народная Республика под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманского населения уйгуров и других членов этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — сказал Помпео.

По словам Помпео, преступления против уйгуров продолжаются и включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания.

Ранее, 12 января, власти Великобритании приняли решение ужесточить правила ведения торговли с Китаем в связи с нарушением прав уйгуров.

Уйгуры — тюркский народ, исповедующий ислам. Он проживает преимущественно Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая. Пекин считает, что в среде уйгуров распространяются идеи сепаратизма и исламизма, а также ненависти к этническим китайцам. В частности, в регионе базируется и ведет вооруженную борьбу с китайскими властями так называемое «Исламское движение Восточного Туркестана», запрещенное и признанное террористической группировкой в России, а также в США, Евросоюзе и самом Китае.

По оценке ООН, около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки», которые организация считает аналогом концлагерей. Пекин заявляет, что в Синьцзяне не нарушаются права человека и называет сообщения об этом «надуманными предлогами для вмешательства» в его внутренние дела.

Ранее по теме: Минфин США расширил санкции против Ирана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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