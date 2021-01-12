Великобритания ужесточит правила торговли с Китаем из-за ситуации с уйгурами

Китайские власти обвиняются в репрессиях и дискриминации по отношению к уйгурам, а также попыткам изменить этнический и демографический баланс в регионе. По оценке ООН, около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки», которые организация считает аналогом концлагерей. Пекин заявляет, что в Синьцзяне не нарушаются права человека и называет сообщения об этом «надуманными предлогами для вмешательства» в его внутренние дела.