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Великобритания ужесточит правила торговли с Китаем из-за ситуации с уйгурами

Ведомости

Власти Великобритании ужесточат правила ведения торговли с Китаем в связи с нарушением прав уйгуров на северо-востоке страны, говорится в заявлении британского МИД.

Как следует из заявления ведомства, Лондон, на основании попавших в его распоряжение китайских государственных документов, зафиксировал многочисленные свидетельства нарушения прав человека в населенном уйгурами Синьцзян-Уйгурском автономном округе, «включая внесудебное задержание и принудительный труд». «Правительство Великобритании объявляет о пересмотре возможности экспорта продукции в Синьцзян и введении финансовых штрафов для предприятий, не соблюдающих Закон о современном рабстве», — сообщает МИД страны.

Лондон также пообещал исключить бизнес, «причастный к нарушениям прав человека, из цепочек поставок». «Этот пакет мер поможет убедиться, что никакие британские организации, правительство или частный сектор, намеренно или непреднамеренно, не извлекают выгоду из нарушений прав человека в отношении уйгуров или других меньшинств в Синьцзяне и не способствуют этому», — цитирует пресс-служба МИД Великобритании главу ведомства Доминика Рааба.

Лондон анонсировал также аналогичное заявление об ужесточении правил торговли с Китаем со стороны властей Канады.

В середине июня ограничения против китайских должностных лиц в связи с нарушением прав уйгуров утвердил президент США Дональд Трамп. Подписанный американским лидером закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.

Уйгуры — тюркский народ, исповедующий ислам. Он проживает преимущественно Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая. Пекин считает, что в среде уйгуров распространяются идеи сепаратизма и исламизма, а также ненависти к этническим китайцам. В частности, в регионе базируется и ведет вооруженную борьбу с китайскими властями так называемое «Исламское движение Восточного Туркестана», запрещенное и признанное террористической группировкой в России, а также в США, Евросоюзе и самом Китае.

Китайские власти обвиняются в репрессиях и дискриминации по отношению к уйгурам, а также попыткам изменить этнический и демографический баланс в регионе. По оценке ООН, около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки», которые организация считает аналогом концлагерей. Пекин заявляет, что в Синьцзяне не нарушаются права человека и называет сообщения об этом «надуманными предлогами для вмешательства» в его внутренние дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных