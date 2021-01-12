Великобритания ужесточит правила торговли с Китаем из-за ситуации с уйгурами
Власти Великобритании ужесточат правила ведения торговли с Китаем в связи с нарушением прав уйгуров на северо-востоке страны, говорится в заявлении британского МИД.
Как следует из заявления ведомства, Лондон, на основании попавших в его распоряжение китайских государственных документов, зафиксировал многочисленные свидетельства нарушения прав человека в населенном уйгурами Синьцзян-Уйгурском автономном округе, «включая внесудебное задержание и принудительный труд». «Правительство Великобритании объявляет о пересмотре возможности экспорта продукции в Синьцзян и введении финансовых штрафов для предприятий, не соблюдающих Закон о современном рабстве», — сообщает МИД страны.
Лондон также пообещал исключить бизнес, «причастный к нарушениям прав человека, из цепочек поставок». «Этот пакет мер поможет убедиться, что никакие британские организации, правительство или частный сектор, намеренно или непреднамеренно, не извлекают выгоду из нарушений прав человека в отношении уйгуров или других меньшинств в Синьцзяне и не способствуют этому», — цитирует пресс-служба МИД Великобритании главу ведомства Доминика Рааба.
Лондон анонсировал также аналогичное заявление об ужесточении правил торговли с Китаем со стороны властей Канады.
В середине июня ограничения против китайских должностных лиц в связи с нарушением прав уйгуров утвердил президент США Дональд Трамп. Подписанный американским лидером закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.
Уйгуры — тюркский народ, исповедующий ислам. Он проживает преимущественно Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая. Пекин считает, что в среде уйгуров распространяются идеи сепаратизма и исламизма, а также ненависти к этническим китайцам. В частности, в регионе базируется и ведет вооруженную борьбу с китайскими властями так называемое «Исламское движение Восточного Туркестана», запрещенное и признанное террористической группировкой в России, а также в США, Евросоюзе и самом Китае.
Китайские власти обвиняются в репрессиях и дискриминации по отношению к уйгурам, а также попыткам изменить этнический и демографический баланс в регионе. По оценке ООН, около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки», которые организация считает аналогом концлагерей. Пекин заявляет, что в Синьцзяне не нарушаются права человека и называет сообщения об этом «надуманными предлогами для вмешательства» в его внутренние дела.