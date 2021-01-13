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Минфин США расширил санкции против Ирана

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Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан и 16 организаций Ирана, соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

Попавшие в санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США компании работают в сфере строительства, энергетики, добычи полезных ископаемых, финансов и телекоммуникаций.

Иран может отменить ограничения в ядерной сфере

Это вероятный ответ на убийство ведущего физика ядерной программы

Кроме иранских физлиц и компаний в общем с ними санкционном списке фигурирует гражданин Ирака, он был внесен туда по обвинению в связях с террористической организацией ИГ (запрещена в России).

В последний раз Вашингтон, где завершает свой срок администрация президента Дональда Трампа, вводил санкции против Тегерана два месяца назад, в середине ноября 2020 г. Тогда под ограничения попали девять человек, в том числе министр разведки Ирана и 49 компаний. Минфин США объяснил, что часть из этих юрлиц связана с Мостазафанским фондом исламской революции, услугами которого пользуются Корпус стражей исламской революции (КСИР), иранский флот, парламент (меджлис) страны и экс-президент Махмуд Ахмадинежад.

В то же время избранный президент США Джо Байден в декабре 2020 г. заявил о намерении снять введенные администрацией Трампа санкции с Ирана. Чтобы запустить этот процесс, Байден анонсировал возврат Вашингтона в ядерную сделку с Ираном.

В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Последний пакет ограничений был восстановлен 20 сентября.

Несмотря на подобные шаги Вашингтона, остальные участники соглашения, Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран, до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных