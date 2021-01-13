Минфин США расширил санкции против Ирана

В последний раз Вашингтон, где завершает свой срок администрация президента Дональда Трампа, вводил санкции против Тегерана два месяца назад, в середине ноября 2020 г. Тогда под ограничения попали девять человек, в том числе министр разведки Ирана и 49 компаний. Минфин США объяснил, что часть из этих юрлиц связана с Мостазафанским фондом исламской революции, услугами которого пользуются Корпус стражей исламской революции (КСИР), иранский флот, парламент (меджлис) страны и экс-президент Махмуд Ахмадинежад.