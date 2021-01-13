Минфин США расширил санкции против Ирана
Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан и 16 организаций Ирана, соответствующий список опубликован на сайте ведомства.
Попавшие в санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США компании работают в сфере строительства, энергетики, добычи полезных ископаемых, финансов и телекоммуникаций.
Кроме иранских физлиц и компаний в общем с ними санкционном списке фигурирует гражданин Ирака, он был внесен туда по обвинению в связях с террористической организацией ИГ (запрещена в России).
В последний раз Вашингтон, где завершает свой срок администрация президента Дональда Трампа, вводил санкции против Тегерана два месяца назад, в середине ноября 2020 г. Тогда под ограничения попали девять человек, в том числе министр разведки Ирана и 49 компаний. Минфин США объяснил, что часть из этих юрлиц связана с Мостазафанским фондом исламской революции, услугами которого пользуются Корпус стражей исламской революции (КСИР), иранский флот, парламент (меджлис) страны и экс-президент Махмуд Ахмадинежад.
В то же время избранный президент США Джо Байден в декабре 2020 г. заявил о намерении снять введенные администрацией Трампа санкции с Ирана. Чтобы запустить этот процесс, Байден анонсировал возврат Вашингтона в ядерную сделку с Ираном.
В июле 2015 г. был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому с Ирана снимались введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, а Иран выполнял взятые на себя обязательства по ядерной программе. В мае 2018 г. США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Последний пакет ограничений был восстановлен 20 сентября.
Несмотря на подобные шаги Вашингтона, остальные участники соглашения, Россия, Китай, Великобритания, Франция и сам Иран, до недавнего времени заявляли о своей приверженности договоренностям. Однако после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября Тегаран, обвиняющий в этой атаке Израиль, заявил, что может сам покинуть ядерную сделку.