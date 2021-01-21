Генпрокуратура направила новый запрос Германии по делу Навального
Генпрокуратура направила новый запрос властям Германии по делу о предполагаемом отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального после изучения ответа ФРГ на предыдущие запросы, сообщила пресс-служба ведомства.
«Генеральная прокуратура Российской Федерации по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального А.А., направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура расценила предыдущий ответ Германии как «полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям», потому что большая часть ходатайств российской стороны была отклонена, а протоколы допросов Навального и его жены Юлии — «несодержательны». Ведомство заявило, что на фоне заявления властей Германии о надлежащем ответе ФРГ на запросы Генпрокуратуры это «фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего».
16 января в минюсте Германии сообщили, что министерство направило ответ на четыре запроса России по инциденту с Навальным. Российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что России не были переданы какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился сам основатель ФБК.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал его «отпиской».
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют от Берлина предоставить доказательства отравления. 17 января Навальный вернулся в Россию. На следующий день его арестовали до 15 февраля 2021 г. На 2 февраля назначено заседание суда по требованию ФСИН заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.