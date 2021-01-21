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Кравчук пообещал России расширение санкций из-за ситуации в Донбассе

Ведомости

Вопрос с возвращением Донбасса Украине можно решить, в том числе, путем введения новых санкций против России, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Об этом сообщает украинская газета «Вести».

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», – сказал Кравчук.

Он отметил, что Украина не готова к возвращению Донбасса военным путем, по крайней мере, в ближайшее время. Решить этот вопрос можно только дипломатическим и политическим путем, резюмировал Кравчук.

Ранее он назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса: прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти на этих территориях, принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.

Ранее по теме: Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных