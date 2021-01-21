Кравчук пообещал России расширение санкций из-за ситуации в Донбассе
Вопрос с возвращением Донбасса Украине можно решить, в том числе, путем введения новых санкций против России, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», – сказал Кравчук.
Он отметил, что Украина не готова к возвращению Донбасса военным путем, по крайней мере, в ближайшее время. Решить этот вопрос можно только дипломатическим и политическим путем, резюмировал Кравчук.
Ранее он назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса: прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти на этих территориях, принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.