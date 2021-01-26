Джанет Йеллен стала первой женщиной-главой Минфина США
Экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен стала первой в истории женщиной на посту министра финансов страны. Решение о назначении Йеллен утвердил сенат США, передает The Wall Street Journal.
За кандидатуру 74-летней Йеллен проголосовали 84 сенатора из 100. Накануне, во время слушаний, касавшихся ее утверждения, она назвала своей основной целью на посту Министра финансов реализовать обещанный администрацией президента США Джо Байдена план по восстановлению экономики США после пандемии коронавируса стоимостью $1,9 трлн.
Кроме того, Йеллен выступает за ревизию ряда положений экономической и торговой политики предыдущей администрации, в частности, пересмотрит санкционную политику США.
Йеллен занимала пост главы ФРС в 2014-2018 гг., а до этого курировала финансовые вопросы на различных должностях в течение 25 лет, начиная с администрации Билла Клинтона. Команда президента Джо Байдена выдвинула ее на пост главы Минфина США в ноябре 2020 г., после того, как стали известны предварительные результаты выборов главы государства.
22 января сенат утвердил кандидатуру генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим американское оборонное ведомство. В декабре 2020 г., тогда еще избранный президент, Байден обещал «самое разнообразное» по расе и полу правительство в истории США.
20 января Байден стал 46-м президентом США. 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации. Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 г.