Джанет Йеллен стала первой женщиной-главой Минфина США

Йеллен занимала пост главы ФРС в 2014-2018 гг., а до этого курировала финансовые вопросы на различных должностях в течение 25 лет, начиная с администрации Билла Клинтона. Команда президента Джо Байдена выдвинула ее на пост главы Минфина США в ноябре 2020 г., после того, как стали известны предварительные результаты выборов главы государства.