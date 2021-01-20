Белый дом назвал приоритеты администрации Байдена

Сегодня Байден вступил в должность главы государства. На его инаугурацию приехали бывшие лидеры страны — Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до церемонии. Он заранее заявил о том, что не будет присутствовать на мероприятии.