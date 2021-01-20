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Белый дом назвал приоритеты администрации Байдена

Ведомости

Приоритетами работы Джо Байдена в качестве президента США станут борьба с пандемией коронавируса, решение проблемы изменения климата, поддержка экономики и здравоохранения страны, а также продвижение идеи расового равенства. Об этом сообщается на обновившемся сайте Белого дома.

«Президент Байден предпримет смелые действия и незамедлительно окажет помощь американским семьям, поскольку страна борется с нарастающим кризисом», — говорится в сообщении.

«Эта работа будет включать в себя действия по борьбе с пандемией COVID-19, оказание экономической помощи, решение проблемы изменения климата и продвижение расового равенства и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению положения Америки в мире», — подчеркнула пресс-служба администрации 46-го президента США.

Сегодня Байден вступил в должность главы государства. На его инаугурацию приехали бывшие лидеры страны — Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до церемонии. Он заранее заявил о том, что не будет присутствовать на мероприятии.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Ранее по теме: Байден вступил в должность президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных