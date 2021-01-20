Белый дом назвал приоритеты администрации Байдена
Приоритетами работы Джо Байдена в качестве президента США станут борьба с пандемией коронавируса, решение проблемы изменения климата, поддержка экономики и здравоохранения страны, а также продвижение идеи расового равенства. Об этом сообщается на обновившемся сайте Белого дома.
«Президент Байден предпримет смелые действия и незамедлительно окажет помощь американским семьям, поскольку страна борется с нарастающим кризисом», — говорится в сообщении.
«Эта работа будет включать в себя действия по борьбе с пандемией COVID-19, оказание экономической помощи, решение проблемы изменения климата и продвижение расового равенства и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению положения Америки в мире», — подчеркнула пресс-служба администрации 46-го президента США.
Сегодня Байден вступил в должность главы государства. На его инаугурацию приехали бывшие лидеры страны — Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до церемонии. Он заранее заявил о том, что не будет присутствовать на мероприятии.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.