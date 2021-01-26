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В США через суд потребовали удалить Telegram из Google Play

Ведомости

Некоммерческая организация из США «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за более безопасный интернет») подала в суд на подразделение Alphabet Inc. с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений GooglePlay, так как Telegram способствует насилию, экстремизму и антисемитизму, сообщил Bloomberg. 

Ранее НКО подала подобный иск к Apple, сообщала The Washington Post. Президент Коалиции, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг заявил, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена Telegram использовался для угроз, координации и поощрения расистского насилия. 

Google и Telegram не ответили на запросы издания. Основатель мессенджера Павел Дуров на прошлой неделе заявил, что модераторы Telegram удалили сотни постов после беспорядков в Капитолии.

Ранее газета The Telegraph заявила, что Telegram занял второе место по числу скачиваний в США после того, как Twitter и Facebook заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, в которую стали переходить сторонники Трампа. 

Блокировка аккаунтов Трампа началась после того, как 6 января его сторонники собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.

Ранее по теме: В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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