В США через суд потребовали удалить Telegram из Google Play
Некоммерческая организация из США «Coalition for a Safer Web» («Коалиция за более безопасный интернет») подала в суд на подразделение Alphabet Inc. с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений GooglePlay, так как Telegram способствует насилию, экстремизму и антисемитизму, сообщил Bloomberg.
Ранее НКО подала подобный иск к Apple, сообщала The Washington Post. Президент Коалиции, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг заявил, что после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена Telegram использовался для угроз, координации и поощрения расистского насилия.
Google и Telegram не ответили на запросы издания. Основатель мессенджера Павел Дуров на прошлой неделе заявил, что модераторы Telegram удалили сотни постов после беспорядков в Капитолии.
Ранее газета The Telegraph заявила, что Telegram занял второе место по числу скачиваний в США после того, как Twitter и Facebook заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, в которую стали переходить сторонники Трампа.
Блокировка аккаунтов Трампа началась после того, как 6 января его сторонники собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.