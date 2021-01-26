Лукашенко спрогнозировал дальнейшее «раскачивание» Белоруссии
Белоруссию будут «раскачивать» и в дальнейшем, заявил президент республики Александр Лукашенко, назначая Александра Вольфовича на пост государственного секретаря Совета безопасности, передает «БелТА».
«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет», — сказал Лукашенко. Президент заявил о необходимости научиться «в это тяжелое время» противостоять внутренним и внешним противникам.
После проведения выборов президента страны в августе 2020 г. в Белоруссии начался политический кризис. Согласно официальным итогам голосования, президента республики Александра Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Она и ее сторонники назвали выборы сфальсифицированными и начали акции протеста, которые продолжаются до сих пор.