Песков ответил на вопрос о владельцах «дворца» в Геленджике
Один или несколько предпринимателей владеют «дворцом» в Геленджике из фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли собственники «дворца». При этом он ответил, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев», поскольку это некорректно.
В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Песков заявил, что все материалы, которые содержатся в фильме, являются качественной «клюквой». Он также посоветовал «думать головой» тем, кто его смотрит. Вчера сам президент заявил, что указанное в публикации Навального в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.