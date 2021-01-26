Песков ответил на вопрос о владельцах «дворца» в Геленджике

В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Песков заявил, что все материалы, которые содержатся в фильме, являются качественной «клюквой». Он также посоветовал «думать головой» тем, кто его смотрит. Вчера сам президент заявил, что указанное в публикации Навального в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.