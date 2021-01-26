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Песков ответил на вопрос о владельцах «дворца» в Геленджике

Ведомости

Один или несколько предпринимателей владеют «дворцом» в Геленджике из фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известны ли собственники «дворца». При этом он ответил, что Кремль «не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев», поскольку это некорректно. 

В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Песков заявил, что все материалы, которые содержатся в фильме, являются качественной «клюквой». Он также посоветовал «думать головой» тем, кто его смотрит. Вчера сам президент заявил, что указанное в публикации Навального в качестве его собственности, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

Ранее по теме: Путин опроверг информацию о «дворце» из публикации Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных