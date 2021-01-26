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Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках», — говорится в сообщении. Президент кратко побеседовал с участниками строительства и ознакомился с информацией о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Химок и Московской области.

Общая площадь транспортной развязки — около 40 тыс. кв. м. Протяженность основного хода составляет 0,8 км с путепроводом длиной 158 м. Основная задача развязки — соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, отметили в пресс-службе Кремля.

Президент заверил, что у властей много планов по дорожному строительству, деньги на их реализацию предусмотрены и будут выделяться ритмично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных