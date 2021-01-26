Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии транспортной развязки в подмосковных Химках, сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава государства принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках», — говорится в сообщении. Президент кратко побеседовал с участниками строительства и ознакомился с информацией о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Химок и Московской области.
Общая площадь транспортной развязки — около 40 тыс. кв. м. Протяженность основного хода составляет 0,8 км с путепроводом длиной 158 м. Основная задача развязки — соединить «старые» и «новые» Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, отметили в пресс-службе Кремля.
Президент заверил, что у властей много планов по дорожному строительству, деньги на их реализацию предусмотрены и будут выделяться ритмично.