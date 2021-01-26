Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках

«Глава государства принял участие в открытии транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина в Химках», — говорится в сообщении. Президент кратко побеседовал с участниками строительства и ознакомился с информацией о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Химок и Московской области.