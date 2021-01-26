Сенат утвердил кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США
Сенат Конгресса США утвердил выдвинутую президентом Джозефом Байденом кандидатуру Энтони Блинкена на пост руководителя Госдепартамента, передает «РИА Новости» со ссылкой на результаты голосования.
Как отмечает агентство, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также пересмотреть внешнюю политику, проводившуюся администрацией Дональда Трампа.
Ранее Блинкен был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.
20 января Байден стал 46-м президентом США. 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации. Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года.