Сенат утвердил кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря США

Как отмечает агентство, на слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также пересмотреть внешнюю политику, проводившуюся администрацией Дональда Трампа.