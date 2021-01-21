Администрация Байдена может ввести новые санкции против России

Предшественники Байдена после вступления в должность всегда старались наладить отношения с Россией, в то время как администрация 46-го президента может ввести новые ограничения. «Это будет первая администрация США в постсоветский период, которая не начала работать с обещания наладить более теплые отношения с Россией», — рассказала специализирующаяся на России бывший старший сотрудник спецслужб Анджела Стент.