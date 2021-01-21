Администрация Байдена может ввести новые санкции против России
Новый президент США Джо Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, его администрация может ввести дополнительные санкции против России, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
«Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — сказал собеседник издания.
Предшественники Байдена после вступления в должность всегда старались наладить отношения с Россией, в то время как администрация 46-го президента может ввести новые ограничения. «Это будет первая администрация США в постсоветский период, которая не начала работать с обещания наладить более теплые отношения с Россией», — рассказала специализирующаяся на России бывший старший сотрудник спецслужб Анджела Стент.
Издание отмечает, что кандидат Байдена на должность госсекретаря США Энтони Блинкен во вторник заявил парламентариям, что антироссийские санкции, уже одобренные конгрессом, станут «чрезвычайно полезными» с точки зрения создания дополнительных трудностей для России.
20 января Байден стал 46-м президентом США. 45-й президент Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации. Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года.