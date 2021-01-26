МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за высказываний Милонова
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России из-за высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.
Ранее озвученные Милоновым высказывания в интервью армянской программе «Позиция» в Баку сочли неуважительными.
«В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной Думы от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана», — сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.
По словам пресс-службы МИД республики, действия российского депутата противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.
В ходе встречи, как отмечает агентство, было подчеркнуто, что «высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху. — прим. ред.)».
В октябре 2020 года Азербайджан внес Милонова в «черный список» за несогласованного с Баку визита в Нагорный Карабах.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших.