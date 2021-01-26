МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за высказываний Милонова

В ходе встречи, как отмечает агентство, было подчеркнуто, что «высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху. — прим. ред.)».