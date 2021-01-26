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МИД Азербайджана вызвал российского дипломата из-за высказываний Милонова

Ведомости

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России из-за высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

Ранее озвученные Милоновым высказывания в интервью армянской программе «Позиция» в Баку сочли неуважительными.

«В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной Думы от правящей партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана», — сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

По словам пресс-службы МИД республики, действия российского депутата противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Азербайджаном и Россией.

В ходе встречи, как отмечает агентство, было подчеркнуто, что «высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы и что такие шаги направлены на нанесение ущерба отношениям между двумя странами и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху. — прим. ред.)».

В октябре 2020 года Азербайджан внес Милонова в «черный список» за несогласованного с Баку визита в Нагорный Карабах.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших.

Ранее по теме: МИД опроверг обвинения Пашиняна в нежелании решить вопрос о статусе Карабаха

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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