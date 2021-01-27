Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта
Глобальный конфликт в современном мире может привести к концу человеческой цивилизации, заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», – сказал Путин.
Президент отметил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать. Есть вероятность столкнуться с «настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, с разрушением традиционных ценностей и базовых свобод.
Пандемия коронавируса, по словам Путина, обострила ранее накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. В этой связи он подчеркнул, что продление Договора о сокращении наступательных вооружений – шаг в правильном направлении, но, тем не менее, «противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали».