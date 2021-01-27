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Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта

Ведомости

Глобальный конфликт в современном мире может привести к концу человеческой цивилизации, заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», – сказал Путин.

Президент отметил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать. Есть вероятность столкнуться с «настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, с разрушением традиционных ценностей и базовых свобод.

Пандемия коронавируса, по словам Путина, обострила ранее накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. В этой связи он подчеркнул, что продление Договора о сокращении наступательных вооружений – шаг в правильном направлении, но, тем не менее, «противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных