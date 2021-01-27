Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта

Президент отметил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать. Есть вероятность столкнуться с «настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов, с разрушением традиционных ценностей и базовых свобод.