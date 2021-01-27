Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что эксперты России и США начали работу по вопросу возможного продления ДСНВ. О планах США продлить документ на пять лет ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить договор хотя бы на один год. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил 27 января, что Договор будет продлен на пять лет на условиях российской стороны.