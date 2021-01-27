Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ
Совет Федерации в ходе заседания ратифицировал соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал, что Договор буден продлен на пять лет без дополнительных условий.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что эксперты России и США начали работу по вопросу возможного продления ДСНВ. О планах США продлить документ на пять лет ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить договор хотя бы на один год. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил 27 января, что Договор будет продлен на пять лет на условиях российской стороны.
Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.