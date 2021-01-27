Путин назвал условие улучшения отношений России и Европы

«Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап в наших отношениях. Мы к этому готовы, мы этого хотим и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», – сказал Путин.