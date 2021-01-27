Путин назвал условие улучшения отношений России и Европы
Избавление от «фобий прошлого» позволит улучшить отношения между Россией и странами Европы при условии, что это желание будет взаимным, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап в наших отношениях. Мы к этому готовы, мы этого хотим и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», – сказал Путин.
Президент отметил, что Россию и Европу объединяет общая культура, сотрудничество в области экономики, науки, технологий. Он констатировал, что нынешняя ситуация в отношениях между странами является «ненормальной». И Россия, и ЕС заинтересованы в возвращении к позитивной повестке дня.