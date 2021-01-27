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Путин назвал условие улучшения отношений России и Европы

Ведомости

Избавление от «фобий прошлого» позволит улучшить отношения между Россией и странами Европы при условии, что это желание будет взаимным, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии «Давосская повестка дня 2021» Всемирного экономического форума. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап в наших отношениях. Мы к этому готовы, мы этого хотим и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной», – сказал Путин.

Президент отметил, что Россию и Европу объединяет общая культура, сотрудничество в области экономики, науки, технологий. Он констатировал, что нынешняя ситуация в отношениях между странами является «ненормальной». И Россия, и ЕС заинтересованы в возвращении к позитивной повестке дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных