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Зеленский утвердил новые санкции против России

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввести персональные экономические и другие санкции против ряда российских граждан и компаний. Такой указ опубликован на сайте президента. 

Список физических и юридических лиц на сайте Зеленского не опубликован. Один из абзацев решения СНБО засекречен, указано в документе.

Зеленский поручил кабинету министров Украины, Службе безопасности страны и Нацбанку «обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных настоящим решением». МИД Украины должен будет проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о введенных санкциях и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер». 

В середине декабря украинское Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о том, что в отношении России готовят новые санкции. Это произошло после того, как дочерняя компания банка «Россия» — «Южный проект» стала владельцем 100% акций винодельческого и виноградарского объединения «Массандра» в Крыму. В Киеве «Массандру» назвали частью культурного наследия Украины.

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных