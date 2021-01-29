Зеленский утвердил новые санкции против России

В середине декабря украинское Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о том, что в отношении России готовят новые санкции. Это произошло после того, как дочерняя компания банка «Россия» — «Южный проект» стала владельцем 100% акций винодельческого и виноградарского объединения «Массандра» в Крыму. В Киеве «Массандру» назвали частью культурного наследия Украины.