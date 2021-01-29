Зеленский утвердил новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввести персональные экономические и другие санкции против ряда российских граждан и компаний. Такой указ опубликован на сайте президента.
Список физических и юридических лиц на сайте Зеленского не опубликован. Один из абзацев решения СНБО засекречен, указано в документе.
Зеленский поручил кабинету министров Украины, Службе безопасности страны и Нацбанку «обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, предусмотренных настоящим решением». МИД Украины должен будет проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о введенных санкциях и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».
В середине декабря украинское Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило о том, что в отношении России готовят новые санкции. Это произошло после того, как дочерняя компания банка «Россия» — «Южный проект» стала владельцем 100% акций винодельческого и виноградарского объединения «Массандра» в Крыму. В Киеве «Массандру» назвали частью культурного наследия Украины.
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.