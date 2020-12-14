Структура банка «Россия» победила в аукционе по продаже «Массандры»

Если руководствоваться финансовой отчетностью «Массандры», то можно сказать, что «Южному проекту» предприятие досталось за высокую цену, которая соответствует примерно 14 годовых чистых прибылей, говорит партнер Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев. По его словам, компания помимо 4 000 га виноградников и предприятий, которые могут выпускать до 19 млн бутылок вина, получила в распоряжение 7 000 га свободных земель. Их можно частично использовать под расширение площадей виноградников, частично — под другие проекты. Кроме того, «Массандра» — очень известный бренд, который можно оценить по меньшей мере в $10 млн, говорит эксперт.