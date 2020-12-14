Структура банка «Россия» победила в аукционе по продаже «Массандры»Компания «Южный проект» приобретет 100% «Массандры» за 5,3 млрд рублей
Дочерняя структура банка «Россия» (один из основных акционеров — бизнесмен Юрий Ковальчук) — компания «Южный проект» — признана победителем аукциона по продаже 100% одного из крупнейших крымских винодельческих предприятий России «Массандра» за 5,327 млрд руб. Это следует из данных официального портала размещения о проведении торгов.
Договор купли-продажи должен быть заключен не позднее пяти рабочих дней с момента подведения итогов торгов, указано в протоколе. Продавцом выступит Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Заявки на торги подали два участника. Помимо «Южного проекта» это компания «Эстейт Групп». Она была зарегистрирована только в конце октября 2020 г., уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. По данным СПАРК, ее основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
«Массандра» была основана в начале XIX века князем Львом Голицыным. Согласно данным на официальном сайте компании, у «Массандры» более 4 тыс. га виноградников, а также 9 винных предприятий, включая головной — Ялтинский завод марочных вин. Согласно данным СПАРК, выручка АО «Производственно-аграрное предприятие «Массандра»» в 2019 г. составила 2,7 млрд руб., прибыль — 380 млн руб.
Если руководствоваться финансовой отчетностью «Массандры», то можно сказать, что «Южному проекту» предприятие досталось за высокую цену, которая соответствует примерно 14 годовых чистых прибылей, говорит партнер Double Magnum Wine Consulting Андрей Григорьев. По его словам, компания помимо 4 000 га виноградников и предприятий, которые могут выпускать до 19 млн бутылок вина, получила в распоряжение 7 000 га свободных земель. Их можно частично использовать под расширение площадей виноградников, частично — под другие проекты. Кроме того, «Массандра» — очень известный бренд, который можно оценить по меньшей мере в $10 млн, говорит эксперт.
Сейчас у предприятия около половины виноградников требуют замены, основные средства (здания, оборудование, техника) изношены и требуют обновления. Возможно, новый владелец решит направить на это инвестиции, тогда «Массандра» получит шанс на дальнейшее развитие, считает Григорьев. Увеличению продаж в будущем может мешать снижение популярности крепленых вин, на которых специализируется «Массандра».
В конце 2017 г. компания «Южный проект» приобрела 100% акций крымского завода шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд руб. Это старейший завод шампанских вин на полуострове. Ранее «Новый Свет» находился в собственности Крыма, его уставный капитал составляет 595,5 млн руб. Завод занимает участок 93 500 кв. м. Предприятие было основано в 1878 г. князем Львом Голицыным, основоположником крымского виноделия и производства игристых вин в Абрау-Дюрсо.
Как ранее сообщали источники «Ведомостей», другой производитель вин в Крыму «Инкерман» вошел в число активов, которыми управляет компания «Мое вино» — она же управляет «Новым светом» (принадлежит «Южному проекту») и «Усадьбой Дивноморское», принадлежащей структуре бизнесмена Геннадия Тимченко.