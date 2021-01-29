Посол России в США ответил на обвинения в адрес Москвы в применении химоружия

Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. В итоге 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по данному инциденту. Как заявили в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды основателя ФБК, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился он сам.