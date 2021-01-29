Посол России в США ответил на обвинения в адрес Москвы в применении химоружия
Утверждение госдепартамента США, что Россия продолжает реализацию военно-химической программы и использует химическое оружие для убийства людей, является «огульными обвинениями», заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.
«Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами. Напомню: Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО)»,— отметил представитель России.
Антонов подчеркнул, что единственной страной-участницей ОЗХО, которая до сих пор в соответствии с договоренностям и принятой конвенцией о запрещении химоружия не уничтожила свои запасы такового, являются США. В связи с этим посол призвал Вашингтон «в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации», а также «прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации» в адрес России.
На фоне обвинений в адрес России со стороны европейских стран и США в отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Алексея Навального запрещенным химическим веществом из группы «Новичок» Антонов добавил, что Москва неоднократно обращалась к зарубежным партнерам с просьбой предоставить информацию по данному делу и наладить соответствующий диалог для выяснения обстоятельств произошедшего с оппозиционером. Однако призывы остались без ответа, резюмировал посол.
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа 2020 г., когда он летел из Томска в Москву. Его экстренно доставили в клинику Омска, где врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах основателя ФБК следов яда.
22 августа Навального в состоянии комы перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. В итоге местные специалисты заявили, что оппозиционера отравили «Новичком», изготовление и применение которого запрещено. Европейские страны и США потребовали от России расследовать дело Навального. В ответ на это Москва заявила, что не может возбудить дело за неимением на то оснований.
Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального. В итоге 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по данному инциденту. Как заявили в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды основателя ФБК, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не предоставили какие-либо медицинские данные Навального, поскольку на это не согласился он сам.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила от Германии сведения, которые помогли бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал их «отпиской». 21 января российская Генпрокуратура направила в Германию еще один запрос. Та подтвердила его получение.