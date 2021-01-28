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Песков прокомментировал новую публикацию об «отравителях» Навального

Ведомости

На новые материалы Bellingcat и The Insider о якобы задействованных в предполагаемой попытке отравления основателя ФБК (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального сотрудниках ФСБ Кремлю «не хочется тратить время». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чем больше таких расследований, тем меньше остается времени на знакомство с ними. А зачастую их качество является основанием для этого — не хочется тратить время на это», — сказал Песков. Он пояснил, что пока не ознакомился с последними материалами Bellingcat и The Insider.

В публикации утверждается, что восемь человек, которых в декабрьском материале Bellingcat, ФБК, The Insider, Der Spiegel и CNN называет сотрудниками ФСБ, причастными к предполагаемому отравлению Навального в Томске в августе, имеют отношения к трем эпизодам смертей российских общественных деятелей.

Это, по мнению Bellingcat и The Insider, гибель журналиста и правозащитника Тимура Куашева в Нальчике (Кабардино-Балкария) в 2014 г.,  активиста дагестанского общественного движения «Единство» («Садвал») Руслана Магомедрагимова в 2015 г. и политика Никиты Исаева — лидера движения «Новая Россия», советника главы «Справедливой России» Сергея Миронова — в 2019 г.

Инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным произошел 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, а затем впал в кому. Его госпитализировали в Омске, а потом перевезли в клинику в Берлине. Российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», однако не предоставили России доказательства и результаты его анализов.

Сейчас Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина», куда был помещен решением суда до 15 февраля. ФСИН, инициировавшая его задержание по возвращению из Берлина, требует заменить ему приговор по делу «Ив Роше» — 3,5 года условно — на реальный срок, так как будучи в Германии основатель ФБК не являлся в контрольные органы для подтверждения исполнения условий испытательного срока. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными. 23 января в крупных городах России прошли массовые акции протеста с требованием освободить основателя ФБК из-под ареста.

Ранее по теме: Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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