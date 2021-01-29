В Белом доме рассказали подробности телефонного разговора Путина и Байдена

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», — заявила Псаки (цитата по «РИА Новости»).