Лукашенко назвал причину проведения своей инаугурации «тайно»
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла тайно, так как в этот день его противники готовили провокацию, намереваясь забросить в автобус с местными депутатами «коктейль Молотова». Об этом глава государства рассказал на встрече со студенческой молодежью.
«Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».
Лукашенко шестой раз подряд вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября 2020 г., несмотря на акции протеста, которые начались в стране после оглашения результатов выборов. Так, 9 августа ЦИК объявил, что за действующего главу государства проголосовали 80,08% избирателей, а за его оппонента Светлану Тихановскую — 10,09%. В ответ на это часть граждан страны потребовала проведения новых выборов. Их поддержали страны Евросоюза, США и Украина.
На фоне протестов инаугурация Лукашенко прошла тайно. О ней не было объявлено заранее, она проходила в закрытом режиме: иностранных послов туда не пригласили. Кадры с церемонии были позже показаны в эфире телеканала «Беларусь 24».
Комментируя это, Минюст Белоруссии заявил, что приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом. Сам Лукашенко тогда сказал, что страна никого не должна предупреждать, и назвал это «внутренним делом» государства.