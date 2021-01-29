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Лукашенко назвал причину проведения своей инаугурации «тайно»

Ведомости

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла тайно, так как в этот день его противники готовили провокацию, намереваясь забросить в автобус с местными депутатами «коктейль Молотова». Об этом глава государства рассказал на встрече со студенческой молодежью.

«Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Лукашенко шестой раз подряд вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября 2020 г., несмотря на акции протеста, которые начались в стране после оглашения результатов выборов. Так, 9 августа ЦИК объявил, что за действующего главу государства проголосовали 80,08% избирателей, а за его оппонента Светлану Тихановскую — 10,09%. В ответ на это часть граждан страны потребовала проведения новых выборов. Их поддержали страны Евросоюза, США и Украина. 

На фоне протестов инаугурация Лукашенко прошла тайно. О ней не было объявлено заранее, она проходила в закрытом режиме: иностранных послов туда не пригласили. Кадры с церемонии были позже показаны в эфире телеканала «Беларусь 24».

Комментируя это, Минюст Белоруссии заявил, что приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом. Сам Лукашенко тогда сказал, что страна никого не должна предупреждать, и назвал это «внутренним делом» государства.

Ранее по теме: Лукашенко прокомментировал упреки в «тайной» инаугурации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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