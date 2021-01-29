Лукашенко назвал причину проведения своей инаугурации «тайно»

«Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».