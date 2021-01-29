Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу
Переговоры в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе фактически зашли в тупик, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «Интерфакс».
«Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать. Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиции очень мало, а последние полгода – вообще ничего, потому что у России другие взгляды», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Наш».
По его словам, Москва интерпретирует комплекс мер по выполнению минского протокола в своих интересах.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было из-за позиции украинских властей.