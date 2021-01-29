Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу

«Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать. Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиции очень мало, а последние полгода – вообще ничего, потому что у России другие взгляды», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Наш».