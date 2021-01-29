Байден в разговоре с Путиным поднял вопрос Навального
Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал к освобождению основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Да, как публично делала это на протяжении последних недель наша команда», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, просил ли президент США об освобождении Навального в ходе телефонного разговора с президентом России.
По словам представителя Белого дома, Байден «никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина».
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным».