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Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке

Ведомости

Ситуация с обеспечением безопасности на Дальнем Востоке складывается непросто, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах», – сказал Путин. Президент отметил, что дальневосточный регион является фундаментально значимым для России, поэтому российские власти постоянно занимаются вопросами его развития.

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. Президент отметил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать. Есть вероятность столкнуться с «настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех».

Ранее по теме: Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных