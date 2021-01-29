Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. Президент отметил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать. Есть вероятность столкнуться с «настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех».