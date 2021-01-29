Путин заявил о непростой ситуации с безопасностью на Дальнем Востоке
Ситуация с обеспечением безопасности на Дальнем Востоке складывается непросто, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто. Мы знаем обо всех этих угрозах», – сказал Путин. Президент отметил, что дальневосточный регион является фундаментально значимым для России, поэтому российские власти постоянно занимаются вопросами его развития.
Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса обострила накопившиеся в мире проблемы и дисбалансы. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности. Президент отметил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, если ничего не предпринимать. Есть вероятность столкнуться с «настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех».