ФБК призвал Байдена ввести санкции против лиц из окружения Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) направил письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против ряда россиян, в том числе лиц из окружения президента России Владимира Путина. С письмом ознакомился телеканал CNN.
Всего в предлагаемом списке 35 человек, из них восемь – в «приоритетном шортлисте». При этом семь человек из списка уже находятся под санкциями США, отмечает телеканал.
ФБК, в частности, предлагает ввести санкции в отношении миллиардера Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко и др.
«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов — самой могущественной страны. [США] уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США», — рассказал CNN исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.
Ашурков отметил, что организация не планировала публиковать список до тех пор, пока не составит на каждого из них полное досье, однако ситуацию изменил арест основателя фонда Алексея Навального.
Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, «призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы». Обыски прошли в том числе в квартире Навального в районе Марьино и в квартире его супруги Юлии в районе метро Автозаводская. Обыски также прошли в офисе ФБК, студии Youtube-канала «Навальный Live», а также в квартирах его соратников.
Департамент здравоохранения Москвы после прошедших акций 23 января сообщил со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг», что в протестах приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».