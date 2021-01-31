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Байден выступит с речью о новом внешнеполитическом курсе США 1 февраля

Ведомости

Президент США Джо Байден выступит с речью о новом внешнеполитическом курсе страны 1 февраля, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Мероприятие может состояться в ходе визита американского лидера в госдепартамент. В администрации президента отметили, что Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на «восстановление места Америки в мире». Это станет его первым важным публичным выступлением, посвященном внешней политике, отмечает телеканал.

Помимо этого Байден подпишет ряд указов, один из которых посвящен формированию целевой группы по воссоединению семей мигрантов, разделенных в результате политики администрации Дональда Трампа.

Ранее 26 января Байден и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным».

В Белом доме отметили в свою очередь, что Байден «никогда не сдерживался» в высказывании мнения о президенте России Владимире Путине и действиях его правительства и передал это в разговоре с ним.

Ранее по теме: ФБК призвал Байдена ввести санкции против лиц из окружения Путина
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных