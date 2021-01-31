Байден выступит с речью о новом внешнеполитическом курсе США 1 февраля
Президент США Джо Байден выступит с речью о новом внешнеполитическом курсе страны 1 февраля, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
Мероприятие может состояться в ходе визита американского лидера в госдепартамент. В администрации президента отметили, что Байден изложит свое видение внешней политики, направленной на «восстановление места Америки в мире». Это станет его первым важным публичным выступлением, посвященном внешней политике, отмечает телеканал.
Помимо этого Байден подпишет ряд указов, один из которых посвящен формированию целевой группы по воссоединению семей мигрантов, разделенных в результате политики администрации Дональда Трампа.
Ранее 26 января Байден и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным».
В Белом доме отметили в свою очередь, что Байден «никогда не сдерживался» в высказывании мнения о президенте России Владимире Путине и действиях его правительства и передал это в разговоре с ним.