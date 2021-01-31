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Кремль: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога из-за разногласий

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в состоявшемся 26 января телефонном разговоре отметили необходимость интенсивного диалога из-за глубоких разногласий между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Откровенность [состоявшейся беседы] заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствия диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — цитирует его ТАСС.

Песков обратил внимание на то, что разговор состоялся по инициативе российской стороны и носил «деловитый и прагматичный» характер.

В ходе телефонного разговора российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным».

В Белом доме отметили в свою очередь, что Байден «никогда не сдерживался» в высказывании мнения о президенте России Владимире Путине и действиях его правительства и передал это в разговоре с ним.

Ранее по теме: Байден выступит с речью о новом внешнеполитическом курсе США 1 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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