Кремль: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога из-за разногласий

«Откровенность [состоявшейся беседы] заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствия диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — цитирует его ТАСС.