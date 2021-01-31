Кремль: Путин и Байден отметили необходимость интенсивного диалога из-за разногласий
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в состоявшемся 26 января телефонном разговоре отметили необходимость интенсивного диалога из-за глубоких разногласий между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Откровенность [состоявшейся беседы] заключается в том, что стороны четко констатировали наличие очень глубоких разногласий, но при этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствия диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — цитирует его ТАСС.
Песков обратил внимание на то, что разговор состоялся по инициативе российской стороны и носил «деловитый и прагматичный» характер.
В ходе телефонного разговора российский президент поздравил Байдена с вступлением в должность. Стороны обсудили продление ДСНВ, борьбу с коронавирусом и другие вопросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Байдена «рабочим и откровенным».
В Белом доме отметили в свою очередь, что Байден «никогда не сдерживался» в высказывании мнения о президенте России Владимире Путине и действиях его правительства и передал это в разговоре с ним.