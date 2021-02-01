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Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США

Ведомости

Штурм здания конгресса США во время процедуры утверждения результатов президентских выборов 6 января был сильным ударом по демократии Соединенных штатов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios. 

«Я не мог представить, что что-то подобное возможно в США. Я считаю, что это был сильный удар по демократии Соединенных штатов. Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», — заявил Зеленский. По его словам, после прошедших в Вашингтоне беспорядков миру будет трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.

Президент отметил, что Украина пережила две революции, и такая ситуация могла возникнуть в другой стране мира. Однако никто не ожидал, что подобное может произойти в США. «Это говорит о том, что не все идеально», — продолжил украинский президент.

6 января сторонники занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали его импичмент.  В столицу был введен контингент военнослужащих национальной гвардии численностью 25 тыс. человек.

Ранее по теме: Демократам пока не хватает голосов для импичмента Дональда Трампа в сенате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных