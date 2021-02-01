Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне сильным ударом по демократии США
Штурм здания конгресса США во время процедуры утверждения результатов президентских выборов 6 января был сильным ударом по демократии Соединенных штатов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.
«Я не мог представить, что что-то подобное возможно в США. Я считаю, что это был сильный удар по демократии Соединенных штатов. Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», — заявил Зеленский. По его словам, после прошедших в Вашингтоне беспорядков миру будет трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.
Президент отметил, что Украина пережила две революции, и такая ситуация могла возникнуть в другой стране мира. Однако никто не ожидал, что подобное может произойти в США. «Это говорит о том, что не все идеально», — продолжил украинский президент.
6 января сторонники занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали его импичмент. В столицу был введен контингент военнослужащих национальной гвардии численностью 25 тыс. человек.