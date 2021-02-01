Песков ответил на призыв ФБК ввести новые санкции против России
Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) к президенту США Джо Байдену ввести персональные санкции против ряда россиян доказал признание фондом своего статуса иностранного агента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов — фонд де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — сказал Песков. Он отметил, что в Кремле считают санкции Запада «абсолютно неприемлемыми». «Мы считаем, что это совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений. Никакой перспективы у этого метода нет», — подчеркнул Песков.
Ранее ФБК направил письмо Байдену с призывом ввести персональные санкции против ряда россиян, в том числе должностных лиц и бизнесменов. Всего в предлагаемом списке 35 человек, из них восемь в «приоритетном шортлисте». ФБК, в частности, предлагает ввести санкции в отношении миллиардера Романа Абрамовича и главы Минздрава Михаила Мурашко.
Министерство юстиции России в октябре 2019 г. внесло ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство установило, что фонд осуществлял политическую деятельность и получал деньги от иностранных организаций Испании и США. По данным Минюста, ФБК получил два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тыс. руб. В ФБК эту информацию опровергали.