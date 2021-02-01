Песков ответил на призыв ФБК ввести новые санкции против России

Министерство юстиции России в октябре 2019 г. внесло ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство установило, что фонд осуществлял политическую деятельность и получал деньги от иностранных организаций Испании и США. По данным Минюста, ФБК получил два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тыс. руб. В ФБК эту информацию опровергали.