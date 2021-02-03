Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах

По ее словам, Москва будет проводить дистанционное голосование на своей платформе, все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую готовит ЦИК с «Ростелекомом» и Минцифры. «Но правила, порядок голосования будут едиными», — приводит ТАСС слова Памфиловой. По ее словам, есть вероятность что выборы будут проходить в течение трех дней.