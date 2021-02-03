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Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах

Ведомости

Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 г. пройдет в шести регионах России, включая Москву, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 г. наряду с традиционным голосованием пройдёт в шести регионах, в том числе в Москве. В ближайшее время начнётся сбор заявок от субъектов Российской Федерации», — цитирует ЦИК Памфилову.

По ее словам, Москва будет проводить дистанционное голосование на своей платформе, все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую готовит ЦИК с «Ростелекомом» и Минцифры. «Но правила, порядок голосования будут едиными», — приводит ТАСС слова Памфиловой. По ее словам, есть вероятность что выборы будут проходить в течение трех дней.

Ранее Памфилова заявила, что электронное голосование на всей территории России может быть осуществлено к 2024 г.

Ранее по теме: Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных