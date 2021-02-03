Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести регионах
Дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 г. пройдет в шести регионах России, включая Москву, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 г. наряду с традиционным голосованием пройдёт в шести регионах, в том числе в Москве. В ближайшее время начнётся сбор заявок от субъектов Российской Федерации», — цитирует ЦИК Памфилову.
По ее словам, Москва будет проводить дистанционное голосование на своей платформе, все остальные регионы — на той федеральной платформе, которую готовит ЦИК с «Ростелекомом» и Минцифры. «Но правила, порядок голосования будут едиными», — приводит ТАСС слова Памфиловой. По ее словам, есть вероятность что выборы будут проходить в течение трех дней.
Ранее Памфилова заявила, что электронное голосование на всей территории России может быть осуществлено к 2024 г.