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Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году

Ведомости

Электронное голосование на всей территории России может быть осуществлено к 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

«Реально уже после того пути, что мы уже прошли, после анализа опыта Москвы, после того, что мы наработали, после тех вызовов и сложностей, которые мы выявили, мы понимаем, что уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию, не к 2021 г., а к 2024 г.», — сказала Памфилова.

На голосовании по изменению Конституции в Москве и Нижнем Новгороде использовали электронное голосование (дистанционное электронное голосование, или ДЭГ), в сентябре его протестировали в Курской и Ярославской областях на довыборах в Госдуму.

Ранее по теме: Как многодневное и электронное голосование изменило выборы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных