Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году

«Реально уже после того пути, что мы уже прошли, после анализа опыта Москвы, после того, что мы наработали, после тех вызовов и сложностей, которые мы выявили, мы понимаем, что уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию, не к 2021 г., а к 2024 г.», — сказала Памфилова.