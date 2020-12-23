Онлайн-голосование во всей России может пройти на выборах в 2024 году
Электронное голосование на всей территории России может быть осуществлено к 2024 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.
«Реально уже после того пути, что мы уже прошли, после анализа опыта Москвы, после того, что мы наработали, после тех вызовов и сложностей, которые мы выявили, мы понимаем, что уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию, не к 2021 г., а к 2024 г.», — сказала Памфилова.
На голосовании по изменению Конституции в Москве и Нижнем Новгороде использовали электронное голосование (дистанционное электронное голосование, или ДЭГ), в сентябре его протестировали в Курской и Ярославской областях на довыборах в Госдуму.