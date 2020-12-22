Как многодневное и электронное голосование изменило выборы

Как многодневное и электронное голосование изменило выборы2020-й стал годом экспериментов над избирательным процессом
Решение о многодневном голосовании на выборах в Госдуму будет принято позже «в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также с учетом всех других факторов», заявила 22 декабря председатель Центризбиркома Элла Памфилова. 2020-й стал «экспериментальной прелюдией к транзитному 2021 году» в том числе в плане политтехнологий, отмечает замдиректора Института региональных проблем Николай Юханов, и многодневное голосование – одно из главных нововведений.
В свете трех дней
Многодневное голосование впервые применили на федеральном уровне летом 2020 г. как «временную меру» в связи с коронавирусом во время «общероссийского голосования» по изменению Конституции (с 25 июня по 1 июля), напоминает политюрист Антон Рудаков, но поправки в законодательство сделали эту меру постоянной. Осенью 2020 г. с пятницы по воскресенье (11–13 сентября) на избирательных участках голосовали за губернаторов и депутатов заксобраний. Эффект от «длительной мобилизации всем понравился – людям, администраторам, технологам», говорит Юханов.
Представители политических партий указывали, что бюллетени в первый и второй дни голосования складываются в «сейф-пакеты» без предварительного подсчета результатов за день и ночью остаются без контроля. Именно в первые два дня голосования во многих регионах голосовало более половины избирателей, поучаствовавших в выборах (см. график). «Теперь результаты голосования окончательно оторваны от мнения людей и при должном администрировании не могут служить даже «сигналом» власти о том, что у нее есть проблемы, – говорит работающий на выборах в регионах политтехнолог. – Искажение сигнала понимают избиратели, поэтому явка на выборы в отдельных регионах даже за три дня оказалась меньше, чем раньше – за один. Или сопоставима с ней».
Досрочное голосование и так применялось многие годы на местных выборах, подчеркивает другой политтехнолог: «Однако сейчас оно перестало быть табуированным, повышен уровень применения такого механизма до региональных и федеральных выборов».
Интернет вместо пеньков
16 декабря Памфилова заявила, что «прекрасно показало себя голосование на пеньках», т. е. на придомовых территориях, но призвала не применять его до 30 мая. На самом деле «дворовое голосование показало себя малоэффективным для решения электоральных задач, оно далеко не везде дало прирост нужных показателей в протоколах, в то же время оказалось сложным в организации и постоянно рождало претензии к легитимности», говорит политтехнолог, работавший на голосовании по изменению Конституции и выборах в 2020 г. «Не зря после активного использования такого голосования летом в сентябре многие регионы решили отказаться от него, используя привычное голосование на дому, – добавляет он. – Последнее не менее эффективно, а в силу привычки и многолетнего применения не вызывает особых сомнений в легитимности».
На голосовании по изменению Конституции в Москве и Нижнем Новгороде использовали электронное голосование (дистанционное электронное голосование, или ДЭГ), в сентябре его протестировали в Курской и Ярославской областях на довыборах в Госдуму. По словам председателя Ярославского облизбиркома Олега Захарова, эта технология более востребована, «чем технология, которая ранее позволяла голосовать без привязки к прописке, так называемый «Мобильный избиратель»: на довыборах по ДЭГ проголосовало 17 000 человек при общей явке в 118 000.
При этом кандидат от «Единой России» хоккеист Андрей Коваленко получил во время ДЭГ больший процент голосов, чем в целом по итогам выборов. Захаров связал это с тем, что тот известен пользователям интернета, а значительную часть агитации штаб кандидата вел в соцсетях. Захаров полагает, что можно расширять применение технологии ДЭГ «за счет тех субъектов Федерации, где сосредоточено наибольшее число активных пользователей портала госуслуг».
По словам политтехнолога Александра Корсунова, «объем интернет-коммуникаций сравнялся с «полем» по бюджетам, а в каких-то регионах даже его превысил», в том числе из-за пандемии. На выборах в Госдуму – 2021 ДЭГ могут использовать, чтобы поддержать кандидатов, не имеющих серьезной электоральной поддержки, допускает близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей».