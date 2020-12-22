Как многодневное и электронное голосование изменило выборы

16 декабря Памфилова заявила, что «прекрасно показало себя голосование на пеньках», т. е. на придомовых территориях, но призвала не применять его до 30 мая. На самом деле «дворовое голосование показало себя малоэффективным для решения электоральных задач, оно далеко не везде дало прирост нужных показателей в протоколах, в то же время оказалось сложным в организации и постоянно рождало претензии к легитимности», говорит политтехнолог, работавший на голосовании по изменению Конституции и выборах в 2020 г. «Не зря после активного использования такого голосования летом в сентябре многие регионы решили отказаться от него, используя привычное голосование на дому, – добавляет он. – Последнее не менее эффективно, а в силу привычки и многолетнего применения не вызывает особых сомнений в легитимности».