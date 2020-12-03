Наблюдателей обучат к выборам в Госдуму

Наблюдателей обучат к выборам в ГосдумуПри многодневном голосовании на реальный мониторинг уйдет немало средств, говорят партийцы
С конца января на разных площадках, включая федеральную и региональные общественные палаты (ОП), начнут обучение наблюдателей к выборам в Госдуму, «они должны обеспечивать легитимность кампании», сказал близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». По словам члена ОП России, директора ассоциации «Национальный общественный мониторинг» Алены Булгаковой, до думской кампании планируется обучить больше 100 000 человек – «в зависимости от потребностей»: за образец возьмут подготовку наблюдателей к голосованию по Конституции, когда проводили и онлайн-, и офлайн-обучение основам избирательного права, выявлению и противодействию фейков, типологизации нарушений.
Секретарь ОП России Лидия Михеева говорила 28 июня, что для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию было зарегистрировано 510 000 наблюдателей.
На самом деле в России на более чем 95 000 избирательных участков активных наблюдателей приходится около 30 000 человек, которые работают в разных статусах (член комиссии с правом совещательного голоса от кандидата или партии, представитель СМИ или наблюдатель), уверен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
В отличие от голосования по поправкам в Конституцию наблюдение за выборами в Госдуму предполагает и участие наблюдателей от партий, а также от кандидатов. Опрошенные «Ведомостями» представители думских оппозиционных партий говорят, что новые правила выборов (дню голосования будет предшествовать как минимум двухдневное досрочное голосование на участках, которое нужно контролировать) требуют больших расходов. «Многодневное голосование ведет к отсутствию нормального наблюдения: нет денег на контроль», – сказал источник в руководстве одной из партий. По его словам, цена одного дня работы наблюдателя – от 1000 до 3000 руб. в зависимости от региона, а на участок необходимо ставить двух человек, они должны работать все три дня.
«Подготовить 100 000 наблюдателей – вопрос не одного дня, – говорит политтехнолог Сергей Малахов. – Во-первых, нужно где-то найти 100 000 человек, которые смогут отработать три дня. А это большая физическая нагрузка. Во-вторых, их важно нормально обучить. От наблюдателя, который не понимает, что в какой момент происходит на избирательном участке, что законно, а что нет, толку не будет». Наблюдатели от общественных палат не заменят наблюдателей от партий и кандидатов, отмечает он: «Без участия политически заинтересованных игроков в наблюдении прозрачность выборов обеспечить не получится». Малахов отмечает, что на региональных выборах оплата наблюдателей зависела от уровня конкуренции от региона к региону: партии платили от 1000 руб. за один день наблюдения до 5000 (15 000 руб. – за три дня).