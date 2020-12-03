Наблюдателей обучат к выборам в Госдуму

«Подготовить 100 000 наблюдателей – вопрос не одного дня, – говорит политтехнолог Сергей Малахов. – Во-первых, нужно где-то найти 100 000 человек, которые смогут отработать три дня. А это большая физическая нагрузка. Во-вторых, их важно нормально обучить. От наблюдателя, который не понимает, что в какой момент происходит на избирательном участке, что законно, а что нет, толку не будет». Наблюдатели от общественных палат не заменят наблюдателей от партий и кандидатов, отмечает он: «Без участия политически заинтересованных игроков в наблюдении прозрачность выборов обеспечить не получится». Малахов отмечает, что на региональных выборах оплата наблюдателей зависела от уровня конкуренции от региона к региону: партии платили от 1000 руб. за один день наблюдения до 5000 (15 000 руб. – за три дня).