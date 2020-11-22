Законодательство ужесточается к выборам в Госдуму

Два законопроекта о борьбе с «иностранными агентами» внесены группой парламентариев во главе с сенатором Андреем Климовым и депутатом Василием Пискаревым. Первый вносит в избирательное законодательство два новых термина: «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» и кандидат, который является физлицом – иностранным агентом. Первый обозначает кандидата на выборную должность, который за два года до выборов работал в НКО-иноагенте или в СМИ-иноагенте либо, осуществляя политическую деятельность, получал средства от НКО или физлиц, которые являются иностранными агентами (в том числе через посредников). Второй термин обозначает тех, кто включен в список физлиц, которые выполняют функции иностранных агентов (реестр ведет Минюст). Такие кандидаты должны будут указывать в заявлении в избирком при подаче документов, что являются кандидатами – иностранными агентами, а избирком должен довести эту информацию до избирателей. Соответствующие пометки должны быть и на подписных листах, и в бюллетенях, и в агитации (здесь маркировка должна занимать не менее 15% площади агитационного материала). Такое же указание о маркировке действует и в отношении партий, если она выдвинула кандидата – иностранного агента.