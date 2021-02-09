Страны Балтии и Польша готовят санкции из-за ситуации с Навальным
Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и вынесение ему приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
«Идет согласование с коллегами из стран Балтии списка по применению санкций против лиц, участвовавших в помещении Навального под стражу и в суде над ним», — сказал Ландсбергис, отметив, что по данному вопросу сейчас «ведутся дискуссии с государствами Балтии и Польшей». Он также выразил надежду, что в ближайшее время список будет составлен и согласован на высшем политическом уровне.
Ранее группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Навальным. Расширение санкций в отношении России также не исключила канцлер Германии Ангела Меркель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.