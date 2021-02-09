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Страны Балтии и Польша готовят санкции из-за ситуации с Навальным

Ведомости

Литва, Латвия, Эстония и Польша готовят собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и вынесение ему приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Идет согласование с коллегами из стран Балтии списка по применению санкций против лиц, участвовавших в помещении Навального под стражу и в суде над ним», — сказал Ландсбергис, отметив, что по данному вопросу сейчас «ведутся дискуссии с государствами Балтии и Польшей». Он также выразил надежду, что в ближайшее время список будет составлен и согласован на высшем политическом уровне.

Ранее группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Навальным. Расширение санкций в отношении России также не исключила канцлер Германии Ангела Меркель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

17 января Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде признал его виновным в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого ранее домашнего ареста и времени в СИЗО фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

Ранее по теме: Меркель заявила о возможном расширении санкций против РФ из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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