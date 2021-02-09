Страны Балтии и Польша готовят санкции из-за ситуации с Навальным

«Идет согласование с коллегами из стран Балтии списка по применению санкций против лиц, участвовавших в помещении Навального под стражу и в суде над ним», — сказал Ландсбергис, отметив, что по данному вопросу сейчас «ведутся дискуссии с государствами Балтии и Польшей». Он также выразил надежду, что в ближайшее время список будет составлен и согласован на высшем политическом уровне.